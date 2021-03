Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 21.03.2021

Lohne - Sachbeschädigung an KFZ

In der Zeit von Freitag, 19.03.21, 18:00 Uhr, bis Samstag, 20.03.21, 08:00 Uhr, wurde in der Clodiusstraße ein geparkt abgestelltes Wohnmobil von einem unbekannten Täter mit einer orangen Farbe rundum besprüht. Dadurch entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne (tel.: 04442 808460) zu melden.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 20.03.2021, kam es gegen 17:16 Uhr im Kreuzungsbereich Hagebuttenstraße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige befuhr dabei mit einem BMW die Hagebuttenstraße aus Richtung Ellenstedt kommend. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße missachtet die 21-jährige die Vorfahrt eines 38-jährigen aus Raststede, der mit seinem PKW Audi die Bahnhofstraße aus Richtung Visbek kommend in Richtung Goldenstedt befuhr. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrzeugführer des Audi sowie die Fahrerin des BMW und ihre 24-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den eingesetzten Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht und dort nach ambulanter Behandlung entlassen. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

