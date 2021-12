Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Versuchter Raub und Freiheitsberaubung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 13.12.2021, gegen 7.10 Uhr, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher im Bereich einer Baustelle in der Escholzstraße in Freiburg von zwei bislang unbekannten Männern von hinten angegriffen, Mund und Augen zugehalten und gewaltsam in ein bereitgestelltes Auto verbracht. Er wurde auf den Rücksitz gedrückt und ihm weiterhin von einem der Männer die Augen zugehalten.

Nachdem das Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben soll, einige Minuten gefahren ist, hielt er an einem Waldgebiet an. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte dies im Bereich der Wintererstraße/Eichhalde gewesen sein. Dort forderten die beiden Männer das Mobiltelefon des Jungen. Diesem gelang anschließend die Flucht aus dem Fahrzeug. Er rannte zu Fuß querfeldein.

Die beiden unbekannten Männer flüchteten anschließend mit ihrem weißen Fahrzeug.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

- ca. 26-27 Jahre alt - ca. 185 cm groß - dicklich mit Bauchansatz - Oberlippenbart - schwarze Haare mit Boxerschnitt (Undercut) - sprachen deutsch mit ausländischem Akzent

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können oder insbesondere gegen 07.10 Uhr im Bereich der Escholzstrasse oder um 7.45 Uhr im Bereich Wintererstraße/Eichhalde verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell