Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer von Pkw erfasst

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Donnerstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Ein 61-Jähriger hatte die Straße Landwehr gegen 05.45 Uhr aus Richtung Gelsenkirchener Straße kommend befahren. Als der Metelener nach rechts in die bevorrechtigte Straße Landwehr einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Pedelec: Ein 21-Jähriger hatte damit den Fahrradstreifen an der Straße Landwehr befahren und die Einmündung queren wollen. Der Borkener wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell