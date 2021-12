Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Beim Abbiegen kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitten haben zwei Autofahrer am Mittwoch bei einem Zusammenstoß in Bocholt-Mussum. Ein 18-Jähriger hatte gegen 16.25 Uhr die Mussumer Ringstraße in aus Richtung B67 kommend befahren. Als der Reeser nach links in die Alfred-Flender-Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 26-Jährigen aus Rhede zusammen. Der 18-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der andere Fahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden liegt circa bei 4.300 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell