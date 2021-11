Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau

Gaggenau - Verletztes Kind (ots)

Bei einem Unfall in der Alois-Degler-Straße am Montagmittag ist ein 8-Jähriger verletzt worden. Nach derzeitigem Stand dürfte der Junge gegen 14:30 Uhr mit seinem Tretroller hinter einem geparkten Wohnmobil auf die Straße gefahren sein. In der Folge kollidierte das Kind seitlich mit einem vorbeifahrenden und noch ausweichenden Hyundai-Fahrer. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der Junge von einem Rettungswagen zur Untersuchung und weiteren Beobachtung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Hyundai entstand durch die Kollision und das Ausweichmanöver ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2.800 Euro. Der 41-jährige Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

/ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell