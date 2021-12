Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht in der Kandelstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 14.12.2021, gegen 23.30 Uhr konnte ein Anwohner in der Kandelstraße in Teningen einen lauten Knall wahrnehmen.

Bei einer Nachschau musste er feststellen, dass an seinem Metallzaun und den Betonelementen eine Beschädigung entstanden war.

Offenbar war ein dunkler, größerer Pkw, ähnlich SUV, in Richtung Ludwig-Jahn-Straße davongefahren. Möglicherweise hatte dieses Fahrzeug den Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

