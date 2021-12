Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Siegelstreifer an der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 14.12.2021, gegen 10:20 Uhr streifte ein Linienbus in der Hauptstraße in Kenzingen den Seitenspiegel eines geparkten silbernen Fahrzeugs. Da der Busfahrer diese Kollision bemerkte, hielt er bei nächster Gelegenheit an und verständigte die Polizei.

Bis zum Eintreffen der Streife war der Unfallgeschädigte jedoch weggefahren. Zeugen, sowie der Fahrer des silbernen Fahrzeuges werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel.: 07641-582-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell