Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Regionaler "Karrieretag der Landespolizei"

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen und Tübingen

Viele junge Menschen streben nach einem Beruf mit Abwechslung und Vielfalt. Beides und dazu täglich neue Herausforderungen bietet der Polizeiberuf. Noch dazu macht man bei der Landespolizei Baden-Württemberg nicht einfach "nur einen Job", sondern leistet einen wertvollen persönlichen Beitrag für die Gesellschaft.

Gleich zwei attraktive Ausbildungsgänge bietet die Landespolizei an: Die moderne, stark praxisorientierte, duale Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst dauert 30 Monate und steht Schulabgängern/-innen ab Mittlere-Reife mit einem Mindestnotenschnitt von 3.2 offen. Bewerber mit Abitur oder Fachhochschulreife mit einem Notenschnitt von mindestens 3.0 können direkt über ein Bachelorstudium in die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes einsteigen. Die Dauer dieser Ausbildung inklusive Studium beträgt insgesamt 45 Monate.

Junge Frauen und Männer, die in den Landkreises Reutlingen oder Tübingen wohnen und Interesse am Polizeiberuf haben, bekommen beim regionalen "Karrieretag der Landespolizei" am

Donnerstag, 04.11.20.21, 13.00 - 19.00 Uhr, im Polizeihochhaus Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 30, 72020 Tübingen

Einblicke in das Leistungs- und Aufgabenspektrum der Landespolizei. Verschiedene Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums Reutlingen präsentieren sich. Die Einstellungsberater der Polizei sind mit von der Partie und informieren Interessierte gerne über die Einstellungsvoraussetzungen, sowie den Ausbildungs- und Studienverlauf. Zudem besteht die Möglichkeit, mit Polizei-Auszubildenden/-Studierenden ins Gespräch zu kommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie unterliegt die Veranstaltung einem strengen Hygienekonzept. Da nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern gleichzeitig in die Räume kann, richtet sich das Angebot vorrangig an Berufsinteressenten/-innen mit Wohnort in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen. Bei großem Andrang kann es zu zeitweise verzögertem Einlass kommen. Es gilt auf dem Areal eine permanente Maskenpflicht. Außerdem ist eine Teilnahme nur mit einem am Veranstaltungstag aktuellen 3G-Nachweis (negativer Test, geimpft oder genesen) möglich.

Die Veranstaltung wird vom Polizeipräsidium Reutlingen, Einstellungsberatung für Reutlingen und Tübingen (Tel. 07121/942-5160, -5161 oder -5162), angeboten. Weitere Informationen zum Polizeiberuf oder zu ähnlichen Veranstaltungen in anderen Landkreisen gibt es unter www.polizei-der-beruf.de.

