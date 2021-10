Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrug, Einbrüche, Vermisstensuche, Unfall, Kasse gestohlen

Reutlingen (ots)

Seniorin um hohen Geldbetrag gebracht (Warnhinweis)

Am Montag ist eine Seniorin aus Reutlingen in die Fänge dreister Telefonbetrüger geraten und von diesen um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht worden. Die Frau wurde durch einen sogenannten Schockanruf eines selbsternannten Polizeibeamten in Angst und Sorge um einen nahen Angehörigen versetzt, indem ihr vorgegaukelt wurde, ihr Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um den Enkel vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, müsse sie für diesen eine hohe Geldsumme als Kaution hinterlegen. Die Seniorin schenkte dem Anrufer Glauben und übergab am Nachmittag an ihrer Wohnanschrift mehrere tausend Euro Bargeld an einen Komplizen, der sich als Mitarbeiter der Gerichtskasse ausgab. Wenig später flog der Betrug auf.

Die Polizei appelliert: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie auf! (mr)

Kirchheim (ES): Bei Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Eine Pkw-Lenkerin ist am Dienstagmorgen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Die 40-Jährige war mit einem Mitsubishi gegen 6.45 Uhr auf der Hegelstraße von der Stadtmitte herkommend in Richtung Autobahn unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Esslingen bog sie an einer Rot zeigenden Ampel nach links in die Schöllkopfstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 47 Jahre alten Mannes, der stadteinwärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Mitsubishi nach links gegen eine Straßenlaterne geschoben und die Fahrerin konnte ihren Wagen nicht mehr verlassen. Die 40-Jährige musste von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften am Unfallort war, befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und zur Beobachtung stationär aufgenommen. Der Golffahrer war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Mitsubishi musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. (ms)

Frickenhausen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus im Starenweg in Linsenhofen ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 7.45 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Registrierkasse entwendet (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag eine Registrierkasse aus einem Laden in der Schlierbacher Straße gestohlen. Der Dieb hatte das Geschäft gegen 10.30 Uhr betreten und das Stromkabel der Kasse durchtrennt. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute, die wenig später entlang der B 297 in der Lindach gefunden wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatz Ziegelwasen sowie dem Rad- und Fußweg in Richtung Freibad gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Vermisste 66-Jährige aufgefunden

Zahlreiche Streifenwagenbesatzungen, Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber haben ab Montag, gegen 23.15 Uhr, nach einer vermissten 66-Jährigen gesucht. Die offenbar desorientierte Frau hatte in der Nacht ein Krankenhaus in der Eugenstraße verlassen, in dem sie Patientin gewesen war. Unmittelbar nach der Vermisstenanzeige wurden Fahndungsmaßnahmen nach der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindlichen Frau eingeleitet, die bis in die Mittagsstunden fortgesetzt wurden. Gegen 11.50 Uhr wurde die 66-Jährige in Verlängerung der Untere Steinstraße von Polizeikräften in der Lindach entdeckt. Zur Rettung der stark unterkühlten aber ansprechbaren Frau rückte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften an. Mit einem Rettungswagen wurde sie nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Balingen (ZAK): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Vier Materialcontainer sind zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.05 Uhr, auf Baustellen in der Stingstraße, Heinzlenstraße und der Straße Im Roßnägele aufgebrochen worden. Die Täter entwendeten daraus mehrere Baumaschinen, teilweise samt Akku und Ladegerät sowie Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 07433/264-0. (rn)

