POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbruch; Handfester Streit; Einbruch; Erfolgreiche Vermisstensuche

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Montagvormittag auf der Heppstraße in Betzingen ereignet. Eine 42-Jährige musste gegen neun Uhr mit einem Nissan Kleintransporter wegen einer Fußgängerin, die die Straße überquerte, abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende, 43 Jahre alte Peugeot-Lenkerin zu spät und fuhr auf. Die 42-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Ihre drei Mitfahrerinnen im Alter von 71 bis 92 Jahren wurden vorsorglich zur Untersuchung mit Rettungswagen in Kliniken gefahren. Die Unfallverursacherin zog sich einen Schock zu und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. (ms)

Römerstein (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 18-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 6758 erlitten. Nach aktuellem Kenntnisstand war der junge Mann gegen 15.40 Uhr auf einer Ducati von Grabenstetten herkommend in Richtung Böhringen unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt angehalten hatte, um nach links in Richtung Strohweiler abzubiegen. Trotz eines Bremsmanövers kollidierte der Biker mit dem Heck des stehenden Golf und stürzte. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Golf-Fahrerin erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 30.000 Euro entstanden sein. Sie wurden abgeschleppt. Für die Versorgung des Verletzten sowie die Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der Kreisstraße erforderlich. (mr)

Engstingen (RT): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Auf eine medizinische Ursache dürfte den derzeitigen Ermittlungen zufolge ein schadensträchtiger Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Reutlinger Straße in Kleinengstingen zurückzuführen sein. Gegen 11.30 Uhr überfuhr ein VW Sharan-Lenker wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme die Baustellenabsperrung im Bereich mit der Kleinengstinger Straße und der Gartenstraße und prallte gegen einen stehenden VW Tiguan. Der Tiguan wurde rund 40 Meter vor dem Sharan hergeschoben und stieß dabei noch gegen einen ebenfalls geparkten Mercedes. In der Folge kam der Sharan nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und streifte einen Geldausgabeautomaten. Zudem wurden mehrere Begrenzungspfosten des Grundstücks beschädigt. Nachdem der Sharan einen Parkplatz gequert hatte, kollidierte er abschließend mit einem abgestellten Subaru und schob diesen ebenfalls mehrere Meter beiseite, wobei Rabattsteine eines weiteren Grundstücks aus dem Fundament gerissen wurden. Zuvor war auch noch ein neben dem Subaru stehender Suzuki in Mitleidenschaft gezogen worden. Der nicht ansprechbare Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Wagen, der später abgeschleppt wurde, geborgen und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden mit insgesamt rund 70.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Esslingen (ES): Unfall auf B 10

Zu entsprechenden Behinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag auf der B 10 in Richtung Ulm geführt. Gegen 16.40 Uhr wechselte eine 27-jährige Audi-Lenkerin vom Beschleunigungsstreifen auf Höhe der Pliensauvorstadt auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem dort fahrenden Mercedes eines Gleichaltrigen sowie mit dem Lkw eines 58-Jährigen. Dabei verletzte sich die Unfallverursacherin nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw sowie der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 16.000 Euro. (mr)

Aichtal-Grötzingen (ES): Erneut Lenkrad gestohlen

Ein weiterer Pkw ist in der Nürtinger Straße von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Der Täter schlug im Zeitraum von Sonntag, 13.30 Uhr, bis Montag, 14.10 Uhr, abermals ein Seitenfenster einer Mercedes C-Klasse ein und gelangte so in den Innenraum des Fahrzeugs. Auch dort baute er das Lenkrad aus und nahm es mit. Es handelt sich um die gleiche Begehungsweise wie schon bei einem Pkw-Aufbruch in der Rechbergstraße, der sich im Laufe des Wochenendes ereignet hat. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5.300 Euro geschätzt. Ob beide Pkw-Aufbrüche demselben Täter zuzurechnen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen. (db)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung in Ebingen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Montagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, am Bürgerturmplatz in der Innenstadt von Ebingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelten sich aus einem zunächst verbal geführten Streit zwischen zwei Männern im Alter von 36 und 34 Jahren Handgreiflichkeiten, worauf ein 39-Jähriger dazwischen ging. Dabei soll von diesem auch Reizgas versprüht worden sein. Im weiteren Verlauf soll der 36-Jährige den 39-Jährigen zu Boden gesprungen und auf ihn eingetreten haben. Auch ein weiterer, noch unbekannter Beteiligter soll dem auf dem Boden Liegenden einen Tritt versetzt haben. Der augenscheinlich leichtverletzte 39-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Ebingen dauern an. (mr)

Meßstetten (ZAK): Einbrecher unterwegs

In Meßstetten ist in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecher unterwegs gewesen. Der Täter drang in der Zeit zwischen 22 Uhr und sechs Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in das Gebäude in der Hangergasse ein und durchwühlte in mehreren Räumen die Schränke und Schreibtische. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen brach der Unbekannte auch verschlossene Bürotüren und Rollcontainer auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Einbrecher Bargeld und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Meßstetten ermittelt. (mr)

Meßstetten (ZAK) Erfolgreiche Vermisstensuche

Der Besatzung eines Polizeihubschraubers ist es zu verdanken, dass die Suche nach einem 37-Jährigen am frühen Dienstagmorgen einen glücklichen Ausgang genommen hat. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich dabei erheblich verletzte, hatte kurz nach ein Uhr seine Wohnung mit unbekannten Ziel verlassen. Sofort nach der Alarmierung wurden umfangreiche Suchmaßmaßnahmen eingeleitet, zu denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Gegen 1.50 Uhr konnte die Hubschrauberbesatzung den Mann im Stadtgebiet von Meßstetten lokalisieren, sodass er in Gewahrsam genommen und ins Krankenhaus gebracht werden konnte. (cw)

