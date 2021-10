Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann nach Arbeitsunfall in Esslingen gestorben

Esslingen (ES):

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagvormittag in einer Firma in Mettingen ereignet, bei dem ein Mann an seinen Verletzungen gestorben ist.

Der 57-Jährige war zusammen mit weiteren Arbeitern an einer Maschine in der Gießerei der Firma in der Emil-Kessler-Straße beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Mann kurz vor 9.30 Uhr zwischen einem fahrbaren Werkzeugtisch und einer Metallabdeckung der Maschine eingeklemmt und schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung des Verunglückten vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, in der er später seinen Verletzungen erlag.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat zusammen mit Beamten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt sowie Mitarbeitern des Gewerbeaufsichtsamts die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

