Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Katalysatoren; Verkehrsunfall; Sachbeschädigungen; Polizeibeamte angegriffen; Arbeitsunfall; Kleinbrand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Katalysatoren gestohlen

Von sechs Hybrid-Fahrzeugen der Marke Toyota sind im Laufe des Wochenendes die Katalysatoren gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter begab sich in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, auf das Gelände eines Autohauses in der Halskestraße. Im Anschluss entfernte er gewaltsam die Katalysatoren aus den Abgasrohren. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (ms)

Münsingen (RT): Frontalkollision mit Gegenverkehr

Zwei Pkw sind am Montagvormittag auf der B 465 frontal zusammengestoßen. Kurz nach elf Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit einem Renault Kangoo die Bundesstraße von Münsingen herkommend und wollte zwischen Bremelau und der Kreisgrenze nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes GLC eines 53-Jahre alten Mannes. Beide Fahrer sowie die ebenfalls 53-jährige Mitfahrerin im Mercedes wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 25.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Eningen unter Achalm (RT): Sachbeschädigungen in Tiefgarage (Zeugenaufruf)

In einer Tiefgarage am Rathausplatz sind am Sonntagabend Vandalen zugange gewesen. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.20 Uhr wurden drei dort geparkte Fahrzeuge der Marken Opel, Peugeot und Dacia mutwillig und teilweise erheblich beschädigt. Zudem rissen die unbekannten Täter ein Stromkabel von der Decke. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07121/9918-0, zu melden. (rn)

Notzingen (ES): Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Montagvormittag gegen einen Mann aus Notzingen. Dieser hatte gegen 8.40 Uhr selbst den Notruf gewählt und nach der Polizei verlangt. Als er in der Folge in einem weiteren Anruf einen Brand in seiner Wohnung mitteilte, rückte auch die Feuerwehr in den Hofackerweg aus. Da der Anrufer die Tür nicht öffnete, verschafften sich die Beamten mit Hilfe der Feuerwehr über den Balkon Zutritt. In der Folge ging der offensichtlich psychisch auffällige Mann auf die Polizisten los, weshalb er zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Hierbei erlitt er leichtere Verletzungen. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. (mr)

Plochingen (ES): Unglücklicher Arbeitsunfall

Ein unglücklicher Arbeitsunfall hat sich am Montagvormittag, kurz nach 9.30 Uhr, in der Plochinger Zehntgasse ereignet. Ein 19-jähriger Gerüstbauer hatte während seiner Vesperpause den Helm abgelegt. Im Anschluss lief er unterhalb eines Gerüsts zu der Stelle, wo seine Schutzausstattung lag. In diesem Moment entglitt einem Kollegen ein Teil beim Gerüstabbau und traf den jungen Mann. Dieser zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort vorsorglich stationär aufgenommen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Mössingen (TÜ): Kleinbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Mehrfamilienhaus in der Färberstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagvormittag, gegen 9.45 Uhr, ausgerückt. Zuvor war über Notruf gemeldet worden, dass es in dem Gebäude brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Wohnung offenbar ein noch glühendes Holzscheit aus einem Ofen gefallen war und dadurch auch ein Jutekorb Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr war schnell Herr der Lage, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde und kein weiterer Schaden entstand. (mr)

Rangendingen (ZAK): In Sporthalle eingebrochen

In eine Sporthalle in der Heimgartenstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, gelangten die Einbrecher offenbar über einen Notausgang ins Gebäude. Dort beschädigten sie das Inventar und beschmutzten den Boden sowie die Wände der Halle mit ausgeschütteten Getränken und Lebensmitteln. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell