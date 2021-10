Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Brand einer Papiertonne; Verkehrsunfälle; Passanten belästigt; Pkw-Aufbrüche; Rauch in Schule; Vandalismus; Einbruch

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Donaustraße in Altenburg sind Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es dort gegen 15.30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren Männern gekommen. Im weiteren Verlauf soll ein 23 Jahre alter Bewohner eine heiße Flüssigkeit auf einen 29-jährigen Landsmann geschüttet und diesen dadurch verletzt haben. Während der Verletzte mit dem Rettungswagen in eine Klinik kam, wurde der 23-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. Beide Männer stehen überdies im Verdacht, bereits in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.30 Uhr, an einer Auseinandersetzung in der Unterkunft beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen zu den beiden Fällen dauern an. (mr)

Reutlingen (RT): Brennende Papiertonne

Zum Brand einer Papiermülltonne auf einem Schulgelände sind am Sonntagabend Feuerwehr und Polizei in die Albrechtstraße ausgerückt. Gegen 20 Uhr alarmierte eine Zeugin die Rettungsleitstelle, nachdem sie das brennende Müllbehältnis bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen. Die Mülltonne wurde komplett zerstört, eine weitere durch die Hitzeentwicklung stark verformt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (sm)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagabend auf der Noyon-Allee zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 20-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Straße in Richtung Nürtingen unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Nürtinger Straße prallte er in das Heck eines im stockenden Verkehr vorausfahrenden Opel Corsa einer 46-Jährigen. Der Corsa wurde durch den Aufprall noch auf den davor fahrenden Golf einer 47 Jahre alten Frau geschoben. Sowohl die Corsa-Lenkerin als auch ihre 84 Jahre alte Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 7.500 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Passanten belästigt (Zeugenaufruf)

Gegen eine polizeibekannte 39-Jährige ermittelt das Polizeirevier Esslingen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Die Frau soll am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz zunächst offenbar drei Kinder verbal belästigt haben. Nachdem diese in einen Bus gestiegen waren, soll die Tatverdächtige zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche unsittlich berührt und diese ebenfalls verbal belästigt haben. Die 39-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Am Busbahnhof hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls weitere Passanten aufgehalten. Das Polizeirevier Esslingen sucht daher nach Zeugen und bittet insbesondere die Erziehungsberechtigten der Kinder, sich unter 0711/3990-330 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Lenkrad entwendet

In der Wiflingshauser Straße hat im Laufe des Wochenendes ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. In der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, elf Uhr, schlug der Täter eine Seitenscheibe des in einer Hofeinfahrt abgestellten Mercedes ein und verschaffte sich so Zugang zum Inneren des Wagens. Dort suchte er vergeblich nach Wertgegenständen, baute das Lenkrad aus und entkam mit seiner Beute anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (rn)

Lenningen (ES): Rauchentwicklung in Schule

Eine Rauchentwicklung in einer Schule in Oberlenningen hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Buchsstraße geführt. Eine Spaziergängerin hatte gegen 15.40 Uhr einen Alarmton aus dem Schulgebäude bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Diese entdeckten daraufhin den Qualm in einem Unterrichtsraum im ersten Obergeschoss. Offenbar hatten bei geöffneter Spiegelklappe auf einem Tageslichtprojektor abgelegte Plakate zu Kokeln begonnen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften angerückt war, lüftete den Raum. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Kirchheim (ES): Hoher Schaden durch Vandalismus (Zeugenaufruf)

Eine Spur der Verwüstung haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in Kirchheim hinterlassen. In der Zeit von 22.30 Uhr bis neun Uhr wurden vermutlich weit mehr als 20 Fahrzeuge zwischen der Innenstadt und dem Industriegebiet Bohnau beschädigt. Hierbei traten die Unbekannten Außenspiegel ab, zerstachen Reifen, zerkratzten Türen oder warfen Scheiben mit Steinen ein. Weiterhin wurden an einem Wohnhaus in der Sudetenstraße ein Windfang sowie der Briefkasten beschädigt. An einem Vereinsheim in der Jesinger Straße zerstörten die Täter vier Laternen der Außenbeleuchtung und die Außenspiegel an einem Mannschaftsbus. Der angerichtete Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Er dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich zu melden. (ms)

Neuffen-Kappishäusern (ES): Über Böschung gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Vier beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von rund 32.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L1210 ereignet hat. Gegen 16 Uhr fuhr eine 84 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Fusion vom Parkplatz Grundtobel nach rechts in die Landesstraße in Fahrtrichtung Metzingen ein und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 39-Jähriger konnte seinen Ford Transit rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen und so eine Kollision verhindern. Vermutlich vor Schreck betätigte die Seniorin in der Folge statt der Bremse das Gaspedal, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. Am Ende der Böschung prallte sie gegen einen VW T-Roc, welcher wiederum gegen einen daneben abgestellten Anhänger krachte. Der Anhänger wurde durch den Aufprall noch gegen einen weiteren geparkten Skoda geschoben. Glücklicherweise blieben die Insassen des Ford Fusion bei dem Unfall unverletzt. Zwei der beschädigten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (sm)

Ostfildern (ES): Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Drei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der L 1192. Eine 32-Jahre alte Frau war mit ihrem VW Polo gegen 14.10 Uhr auf der Landesstraße von Neuhausen herkommend in Richtung Esslingen unterwegs. Vor der Einmündung der Robert-Bosch-Straße übersah sie, dass der vorausfahrende Verkehr an der Rot zeigenden Ampel angehalten hatte. Der Polo krachte daraufhin ins Heck eines Audi A3 und schob diesen noch auf einen 3er BMW auf. Dabei wurden die Unfallverursacherin, ein im Polo mitfahrender Junge im Alter von fünf Jahren sowie die 54-jährige Audi-Lenkerin nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Die 32-Jährige und das Kind wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Außer dem BMW mussten alle Pkw abgeschleppt werden. (mr)

Neuhausen (ES): E-Bike-Fahrer gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall, der sich am Sonntagmittag bei der L 1204 ereignet hat. Der 82-jährige Senior fuhr gegen 15.45 Uhr auf einem parallel zur Landesstraße verlaufenden Feldweg in Richtung Scharnhausen. Als er abstieg, um die Straße zu überqueren, verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (db)

Aichtal-Grötzingen (ES): Pkw aufgebrochen

Ein Pkw ist im Laufe des Wochenendes in der Rechbergstraße von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Der Täter schlug im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, zehn Uhr, ein Seitenfenster am Mercedes ein und gelangte so in den Innenraum des Fahrzeugs. Dort baute er das Lenkrad aus und machte sich damit aus dem Staub. Der geschätzte Sachschaden wird auf etwa 2.400 Euro beziffert. (db)

Aichtal-Aich (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Straße Stockwiesen ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Der Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen 19 Uhr und neun Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem machte er sich an Schränken und Schubladen in mehreren Räumen zu schaffen. Ersten Erkenntnissen nach fielen ihm Bargeld und Navigationsgeräte in die Hände. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Rottenburg (TÜ): Biker übersehen

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag in Rottenburg ereignet. Gegen 14.50 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem VW Touran die Sofienstraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Graf-Wolfegg-Straße übersah sie einen von rechts kommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer im Alter von 20-Jahren, worauf es zur Kollision kam. Der junge Mann stürzte daraufhin von seiner Suzuki und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. (mr)

Jungingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein betrunkener Autofahrer musste am Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall seinen Führerschein abgeben. Gegen 6.30 Uhr wurde dem Polizeirevier Hechingen ein verunfalltes Fahrzeug neben der B 32 bei Jungingen mitgeteilt. Als die Beamten kurze Zeit danach an der Örtlichkeit eintrafen, befand sich niemand in dem Mercedes. Wenig später kehrte jedoch ein 57-Jähriger an die Unfallstelle zurück und gab an, mit der C-Klasse in der Nacht von Schlatt herkommend in Richtung Jungingen gefahren zu sein. Am Ortseingang sei er seinen Angaben nach eingeschlafen und nach rechts von der Straße abgekommen. Sein Wagen überfuhr daraufhin einen Leitpfosten, eine Laterne sowie das Ortsschild. Da der Unfallverursacher erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test ergab einen vorläufige Wert von deutlich über eineinhalb Promille, musste er neben einer Blutentnahme auch seinen Führerschein abgeben. Der Pkw wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Auseinandersetzungen im Stadtgebiet

Zu mehreren Auseinandersetzungen im Stadtgebiet von Balingen ist die Polizei am Sonntagabend gerufen worden. Gegen 18.15 Uhr wurden Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen in der Olgastraße gemeldet. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen hatte sich die Auseinandersetzung in die Traubenstraße verlagert und die Beteiligten waren teilweise geflüchtet. Kurze Zeit später kam es in der Tübinger Straße zwischen den Beteiligten erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der offenbar auch eine Stange eingesetzt wurde. Vier Personen im Alter zwischen 23 und 26 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach weiteren Beteiligten, die anschließend erneut geflüchtet waren, bleiben erfolglos. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell