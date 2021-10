Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Bad Urach-Hengen/Seeburg: Mit Fahrzeug überschlagen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag zu einer Vollsperrung der L 245 zwischen Hengen und Seeburg geführt. Ein 25-jähriger Fahrer eines grauen Audi TT fuhr um 15.22 Uhr von Hengen in Richtung Seeburg und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug er sich und kam auf dem Dach im Fischbach zum Endstand. Der verletzte Fahrer konnte sich selbständig aus dem zwischenzeitlich in Brand geratenen Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Gutachter eingeschaltet. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eingesetzt, ferner war ein Vertreter des Umweltamts vor Ort. Der verunfallte Pkw wurde vom Abschleppdienst geborgen, der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die L 245 ist zur Stunde (19.00 Uhr) wegen Reinigungsarbeiten noch vollgesperrt. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter Tel. 07071 / 972-8660 um Hinweise von Zeugen, denen der Pkw möglichweise vorher schon aufgefallen ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell