POL-RT: Nach Messerangriff auf 63-Jährigen - Tatverdächtiger in Haft (Walddorfhäslach)

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 22.10.2021/14.04 Uhr:

Walddorfhäslach (RT): Der 21-Jährige, der im Verdacht steht, am Donnerstagabend in Walddorfhäslach einen 63-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde er am Freitag beim Amtsgericht Reutlingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.(mr)

