Feuerwehr Essen

FW-E: Mehrere brennende Gartenhütten - eine verletzte Person

Essen-Altenessen, II. Schnieringstraße, 25.06.2021, 14:27 Uhr (ots)

Um 14:27 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zu einer brennenden Gartenlaube auf der II. Schnieringstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Da ein Verbau mehrerer aneinandergereihter Gartenhütten auf einer Länge von ca. 15 m in voller Ausdehnung brannte und aufgrund der Hitze eine Ausbreitung auf ein angrenzendes Wohngebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde umgehend ein zweiter Löschzug der Feuerwehr Essen nachbestellt. Die Personenbefragung ergab, dass ein 19-jähriger Mann sich bei der Rettung von zwei Hunden aus dem brennenden Gartenbau Verbrennungen an Händen und Unterschenkeln zugezogen hat. Daraufhin wurde er durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Einsatz von zwischenzeitlich vier C-Rohren und einer Drehleiter konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und das Wohngebäude abgeschirmt werden. Da vor allem in den Zwischendecken immer wieder Glutnester lokalisiert wurden, wurde das THW mit einem Bagger an die Einsatzstelle alarmiert, um die Decke gezielt abtragen zu können. Nach circa vier Stunden konnten die letzten Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Eine Brandnachschau am späteren Abend wird durchgeführt. Zur Brandursachenermittlung wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort. (PB)

Original-Content von: Feuerwehr Essen