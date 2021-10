Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Straßenverkehrsgefährdung, Balkonbrand

Vorfahrt missachtet

Am Samstagmorgen ist es in der Karlstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 08.45 Uhr wollte ein 37 -Jähriger mit seinem Pkw Fiat von der Brucknerstraße in die Karlstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 57 -jährigen Citroen-Fahrerin, die auf der Karlstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war. Die Citroen-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 12.000 Euro.

Pfullingen (RT): Bei Unfall leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden hat sich am Samstagvormittag in der Daimlerstraße ereignet. Eine 57 -Jährige wollte kurz nach 11.30 Uhr mit ihrem Pkw BMW vom Kundenparkplatz einer Bäckerei auf die Fahrbahn ausfahren. Hierbei übersah sie die 44 -jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes, die in Richtung Marktstraße unterwegs war. Die Beifahrerin im Mercedes zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 15.000 Euro.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Am Samstag um 14.00 Uhr ist es auf der L 1209 zwischen Neuhausen und Bernhausen zu einem Überholvorgang mit mutmaßlicher Gefährdung gekommen. Der 45 -jährige Fahrer eines weißen Pkw Daimler-Benz, A-Klasse, soll mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Bernhausen gefahren sein. Hierauf wurde er auf Höhe der Parkplätze beim Zentrallager eines Discounters von der 55 -jährigen Fahrerin eines grauen Pkw Fiat 500 auf der dortigen Linksabbiegerspur überholt. Kurz darauf wiederum soll der Fahrer der weißen A-Klasse auf Höhe der Fa. Thyssen stark beschleunigend den grauen Fiat wieder überholt haben. Hierbei soll der entgegenkommende Fahrer einer dunklen Pkw Daimler-Benz-Limousine gefährdet worden sein. Um einen Unfall zu vermeiden, musste dieser stark abbremsen. Gleichzeitig streifte beim Wiedereinscheren der Fahrer der weißen A-Klasse mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des grauen Fiat 500. Da die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben machen, sucht das Polizeirevier Filderstadt Zeugen. Insbesondere der Fahrer der dunklen Daimler-Benz-Limousine wird gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/70913, zu melden.

Lenningen (ES): Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Samstag gegen 13.30 Uhr ist ein 81 -jähriger Pedelec-Fahrer auf einem Feldweg in der Verlängerung der Alten Oberlenninger Steige in Richtung Krebsstein alleinbeteiligt gestürzt. Hierbei wurde er verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Wernau (ES): Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Samstag gegen 12.40 Uhr ist es auf der Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Neckar zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 30 -jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Rapid musste im Bereich der Einmündung der Johannesstraße aufgrund stockenden Verkehrs verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 21 -jährige Fahrer eines Pkw Audi A4 bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Hierbei zog sich die 30 -Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Balingen (ZAK): Brand auf Balkon

Am Samstag ist es gegen 14.00 Uhr in der Reichenbachstraße zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im 5. Obergeschoss gekommen. Der 37 -jährige Bewohner der betroffenen Wohnung stellte den Brand auf seinem Balkon fest und konnte zusammen mit 2 weiteren Personen mittels eines Feuerlöschers den Brand größtenteils löschen. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Balingen konnte der Brand dann vollständig gelöscht werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise kommt als Brandursache ein technischer Defekt an einer auf dem Balkon eingesteckten Heizlampe in Betracht. Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden, wobei unter anderem auch die Balkonfassade beschädigt wurde. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

