Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch

Wesel (ots)

Unbekannte schlugen in der Zeit von gestern, 14.24 Uhr, bis heute, 11.00 Uhr, die Scheibe der Eingangstür eines Fitnessstudios am Schepersweg ein. Was die Täter entwendeten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

