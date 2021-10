Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrecher festgenommen, Graffiti-Sprayer gefasst

Reutlingen (ots)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Unfall beim Ausparken

Am Freitagnachmittag ist es in der Uracher Straße in Mittelstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden gekommen. Gegen 15.30 Uhr parkte der 83-jährige Lenker eines VW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt aus und wurde hierbei von seiner gleichaltrigen Ehefrau eingewiesen. Aus bislang unbekannter Ursache beschleunigte er nach dem Ausparkvorgang sein Fahrzeug und touchierte seine Ehefrau, welche zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw unkontrolliert gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw, bevor er zum Stillstand kam. Der 83-jährige Fahrzeuglenker und seine Ehefrau wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Münsingen (RT): Pkw streift Rennrad

Am Freitagnachmittag ist es auf der Landesstraße 230 zwischen den Ortsteilen Magolsheim und Böttingen zu einem Streifvorgang zwischen einem Pkw und einer Rennradfahrerin gekommen, bei welchem sich diese leicht verletzte. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem VW Golf die L 230 in Fahrtrichtung Böttingen und wollte die 29-jährige Radlerin überholen. Während des Überholvorganges fuhr ein Pkw aus Sicht der beiden von links kommend aus einem landwirtschaftlichen Weg teilweise auf die L 230 ein, weshalb der Golffahrer nach rechts auswich und den seitlichen Abstand zum Rennrad dadurch verringerte. Zeitgleich wollte die Rennradfahrerin nach links auf den Weg abbiegen. Beim anschließenden Streifvorgang stürzte die 29-Jährige auf die Fahrbahn. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro, am Rennrad in Höhe von circa 150 Euro.

Rangendingen (ZAK): Kiosk aufgebrochen - Tatverdächtige festgenommen

Drei Tatverdächtige sind am frühen Samstagmorgen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dem Einbruch in einen Kiosk in der Haigerlocher Straße festgenommen worden. Gegen 01.30 Uhr wurden Anwohner auf mehrere Personen aufmerksam, welche einen Stein in die Glaseingangstür des Kiosks geworfen haben und über Selbige in den Verkaufsraum eindrangen. Die Täter durchwühlten den Kassenbereich und gingen noch vor Eintreffen der ersten Streifen flüchtig. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifen führten schließlich zur Ergreifung dreier männlicher Tatverdächtiger im Alter von 18 und 19 Jahren. Beim vermeintlichen Diebesgut handelte es sich um mehrere Zigarettenschachteln. Diese hatte das Trio in unmittelbaren Nähe des Festnahmeortes deponiert. Alle Drei wurden zur Dienststelle gebracht, welche sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durften. Die beschädigte Eingangstüre wurde durch die Feuerwehr gesichert, es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Bei dem 18-Jährigen konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bisingen (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Auffahrunfall gewesen sein, der sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Der 43-jährige Unfallverursacher fuhr gegen 19.25 Uhr mit seinem Fiat 500 in Fahrtrichtung Hechingen und wollte an der Ausfahrt Bisingen-Nord die Bundesstraße verlassen. Auf dem Ausfädelungsstreifen erkannte er einen vor ihm fahrenden Mercedes SLK zu spät und fuhr diesem auf. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über 1,5 Promille auch bestätigte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Während der Fahrzeugbergung durch ein Abschleppunternehmen musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hechingen zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt.

Balingen (ZAK): Graffiti-Sprayer gefasst

Mehrere mutmaßliche Graffiti-Sprayer konnten in der Nacht zum Samstag von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Gegen 01.30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass sechs Jugendliche in Zillhausen unterwegs wären und mit Spraydosen Sachen besprühen würden. Im Zuge der folgenden Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten auf die tatverdächtigen Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass eine Mauer in der Nähe des Friedhofes Zillhausen sowie die beiden stationären Blitzer der Ortsdurchfahrt Zillhausen mit Farbe besprüht wurden. Zwei aus der angetroffenen Gruppe gaben sich geständig und räumten die Taten ein, außerdem konnte im Rucksack eines Tatverdächtigen eine Spraydose aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigen überstellt. Ob sie auch für mehrere Graffitis im Bereich des Schulzentrums Frommern, die am Freihabend, gegen 23.45 Uhr, von einem Sicherheitsdienst gemeldet wurden, verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Dort wurden mehrere Türen mit Schriftzügen besprüht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Seebronn (TÜ): Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Blutentnahme, Strafanzeige und Führerscheinbeschlagnahme sind das Resultat eines Unfalles, der sich am frühen Samstagmorgen auf der Kreisstraße 6920 zwischen Seebronn und Remmingshein ereignet hat. Ein 22-Jähriger geriet gegen 03.30 Uhr in Folge alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Opel Corsa im Straßengraben. Er selbst hatte die Polizei zur Unfallstelle gerufen, weil er nach seiner ersten Einlassung einem Reh ausgewichen war. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten Atemalkohol fest. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über zwei Promille. Am Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden. Nachdem sich der Pkw-Lenker einer Blutentnahme unterzogen hatte, musste er seinen Führerschein unmittelbar an die Beamten aushändigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell