Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn - vier beschädigte Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 11.05.2021, gegen 07:45 Uhr, kam eine 39-jährige Fahrzeuglenkerin in Neustadt nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte zunächst einen parkenden Pkw und kollidierte in der Folge mit zwei weiteren Fahrzeugen, welche ebenfalls am Fahrbahnrand abgestellt waren. Die Fahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt, jedoch entstand an ihrem Pkw ein erheblicher Sachschaden von ca. 5000.- Euro. Auch die geparkten Fahrzeuge wurden beschädigt und wiesen insgesamt einen Schaden von ca. 3700.- Euro auf.

