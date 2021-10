Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Serie von Einbrüchen in Supermärkte in Baden-Württemberg: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 25.10.2021/12.30 Uhr:

Die vier Beschuldigten, die - wie bereits berichtet - in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in einen Supermarkt in Mundelsheim (Lkrs. Ludwigsburg) festgenommen worden waren, wurden noch am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell