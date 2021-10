Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Brände, Unfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbrecher bei versuchtem Gaststätteneinbruch gestört (Zeugenaufruf)

Zwei bislang unbekannte männliche Täter versuchten am frühen Mittwochmorgen, gegen 04.20 Uhr, in der Bahnhofstraße in eine Gaststätte einzudringen. An der Gebäuderückseite hebelten sie eine Gittertüre auf, worauf ein Anwohner durch die Geräusche aufmerksam wurde und umgehend die Polizei verständigte. Dies bemerkten offensichtlich die beiden Täter, weshalb sie sofort und noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung flüchteten. Laut Angaben des Zeugen trug einer der beiden Männer eine Basecap und eine braune Lederjacke. Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0711/3990330.

Aichwald (ES): Brand in Heizungsraum

Sachschaden von etwa 5000 Euro ist bei einem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses in der Schurwaldstraße im Ortsteil Aichelberg gestern Nachmittag entstanden. Ein Anwohner nahm gegen 15.45 Uhr aus dem Nachbarhaus einen schrillen Alarmton eines Brandmelders wahr und verständigte die Feuerwehr. Diese bemerkte bei der Erkundung des Wohnhauses einen kleinen Brand in einem Heizungsraum im Kellergeschoss. Neben der Heizungsanlage befanden sich dort mehrere Elektrogeräte. Vermutlich geriet eines der Geräte durch einen technischen Defekt in Brand. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort war, hatte den Brand rasch gelöscht. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr waren auch vorsorglich der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.

Wernau (ES): Brand einer Waschmaschine

Vermutlich durch einen technischen Defekt ist am Dienstagnachmittag eine Waschmaschine in Wernau in Brand geraten. Anwohner der Otto-Hahn-Straße meldeten gegen 15.50 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines dortigen Reihenhauses. Aufmerksamen Nachbarn gelang es, den Brand mittels eines Feuerlöschers zu löschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Durch die Feuerwehr wurde der Brand vollständig gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren glücklicherweise keine Personen im Haus. Auch die Nachbarn, welche den Brand löschten, wurden nicht verletzt. Neben der Waschmaschine wurde durch den Brand auch eine Heizungsanlage beschädigt, der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Auf Grund der Rauchentwicklung musste das Haus vollständig belüftet werden, die Bewohner kamen für eine Nacht bei Verwandten unter. Die Feuerwehr war insgesamt mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Tübingen (TÜ): Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer (Zeugenaufruf)

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Dienstagmittag gegen 12.25 Uhr, auf der Fahrradstraße im Bereich der Karlstraße gekommen. Demnach befuhr ein 40jähriger Pedelec-Fahrer die Karlstraße von der Eberhardsbrücke kommend in Richtung Poststraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr er am Übergang in die dortige Fahrradstraße verbotswidrig auf der linken Fahrspur und passierte einen dort abgestellten Geldtransporter, als ihm ein ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur fahrender 64jähriger Trekkingradfahrer entgegenkam und eine sofortige Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Infolge der Bremsung stürzte der 64-jährige über den Lenker auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht. Der verunglückte Radfahrer musste schwer verletzt in eine Klinik verbracht werden. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang beim Polizeirevier Tübingen unter 07071 / 9728660.

Tübingen (TÜ): Gegenverkehr übersehen und leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochvormittag in der Tübinger Innenstadt gekommen. Die 44-jährige Fahrerin eines Toyota Auris befuhr gegen 09.55 Uhr die Reutlinger Straße aus Richtung Reutlingen kommend und wollte auf Höhe der Blauen Brücke in die Hechinger Straße und weiter in das dortige Parkhaus abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW Tiguan eines 23-jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die Toyota Fahrerin zog sich hierbei Verletzungen zu, die einen anschließende Behandlung in einer Klinik notwendig machten. Beide PKW wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hechinger Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Starzach (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist am Dienstagnachmittag auf der L392 bei Starzach gekommen. Gegen 16.25 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer eines Toyota Aygo die L392 von Felldorf in Richtung der Einmündung in die L360. Im Bereich der dortigen Steige geriet der PKW aus noch unbekannter Ursache zunächst von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, drehte sich um Anschluss um die eigene Achse und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Durch die Wucht des Unfalls wurde der 20-jährige so verletzt, dass eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort notwendig war. Der PKW wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Balingen (ZAK): Unfall mit verletzter Person nach missglücktem Wendemanöver

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstagabend auf der B463 bei Balingen gekommen. Gegen 18.25 Uhr befuhr der 85-jährige Fahrer einer Mercedes Benz G-Klasse die B463 von Balingen in Richtung Albstadt. Kurz nach der Abfahrt Balingen-Weilstetten befuhr er eine Nothaltebucht mit der Absicht zu wenden und seine Fahrt anschließend in Richtung Balingen fortzusetzen. Hierbei übersah er einen in Richtung Balingen fahrenden Citroen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Hierbei drehte sich der Mercedes und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer des Citroen wurde verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Durch den Unfall wurde der Citroen so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Kurze Zeit später kam es in dem entstandenen Rückstau zu einem erneuten Unfall. Auch hier wollte ein Verkehrsteilnehmer wenden und übersah dabei einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Auf Grund des Staus wollte der 65-jährige Fahrer eines VW Passat wenden. Hierbei stieß er mit einem ebenfalls im Wendevorgang befindlichen Ford zusammen. Bei diesem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro, der VW musste ebenfalls abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei diesem Unfall glücklicherweise niemand.

