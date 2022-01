Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß mit Radfahrer - Mann wird schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Kaiserstraße/Josefstraße/Reitkamp ist heute Vormittag ein 66-jähriger Radfahrer aus Herten erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 85-jähriger Autofahrer aus Herten gegen 10.45 Uhr von der Josefstraße nach links in die Kaiserstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, der offensichtlich gerade die Fußgängerampel überqueren wollte. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

