Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugführer in Lemwerder unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 24.07.21, wurde gegen 16:15 Uhr in der Straße "Am Schaart" in Lemwerder ein 35-jähriger Pkw-Führer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 35-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte; dieser wurde bei einem nachfolgenden, positiv verlaufenden Drogenvortest bestätigt, so dass durch einen Arzt eine Blutentnahme erfolgte. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

