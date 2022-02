Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Bilanz des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zum Sturmtief "Ylenia"

Ludwigsburg (ots)

Nach einer ersten Bilanz des Polizeipräsidiums Ludwigsburg musste die Polizei in den vergangenen zwölf Stunden aufgrund des Sturmtiefs "Ylenia" im Landkreis Ludwigsburg in mindestens 35 Fällen ausrücken. Bei Korntal-Münchingen auf der Landesstraße 1141 in der Nähe des "Grünen Heiners" kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW-Anhänger-Gespann vom Wind erfasst wurde. Der Anhänger hob ab und der PKW wurde hierdurch in den Straßengraben gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Insgesamt kam es durch den Sturm im Landkreis unter anderem durch umgekippte Verkehrszeichen und Bauzäune sowie durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume zu mindestens sechs weiteren Fällen mit Sachschaden, die der Polizei gemeldet wurden. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Zudem kam es zu mehreren Verkehrsbehinderungen. So wurde in Ludwigsburg ein Wohnwagen auf die Straße geweht. Die Kreisstraße 1674 bei Affalterbach in Richtung Burgstall (Rems-Murr-Kreis) ist aufgrund eines entwurzelten Baums derzeit gesperrt. Die Feuerwehr ist vor Ort. Ursächlich für den Großteil der Einsätze waren jedoch lediglich umgefallenen Gegenstände, die zu keinen weiteren Schäden führten.

