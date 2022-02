Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Einbruch in Bürogebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch brachen unbekannte Täter mutmaßlich zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr in ein Bürogebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße in Erdmannhausen ein. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, durch das sie anschließend in ein Büro einsteigen konnten. Die Täter durchsuchten das gesamte Bürogebäude, wobei sie sämtliche verschlossenen Türen aufbrachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden lediglich etwa 100 Euro aus einer Kaffeekasse entwendet. Der im Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

