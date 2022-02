Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 12:40 Uhr in der Straße "Im Gaiern" in Waldenbuch zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem Rauch aus dem Schornstein und einem Fenster eines Wohnhauses gemeldet worden war. Die Feuerwehr konnte feststellen, dass es lediglich zu einem Kaminbrand aufgrund eines verrußten Kaminrohrs gekommen war. Zudem sorgte wohl feuchtes Holz, welches zum Anheizen des Kamins verwendet wurde, für eine starke Rauchentwicklung. Es waren kleinere Löscharbeiten erforderlich. Die Freiwilligen Feuerwehren Waldenbuch und Steinenbronn waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 41 Wehrleuten vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell