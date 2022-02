Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 19:30 Uhr und Donnerstag 02:40 Uhr kam es in der Fröbelstraße im Ludwigsburger Norden zu einem Wohnungseinbruch. Bisher Unbekannte beschädigten an einem Wohngebäude zunächst ein Fliegengitter und hebelten anschließend das Badezimmerfenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Nachdem der Zutritt erfolgte, wurde der Rollladen heruntergelassen und im Wohnzimmer ein verschlossener Schrank aufgehebelt. Aus diesem wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags entwendet. Der unbekannte Täter verschwand hierauf wieder unerkannt vom Tatort. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 07141 18-5353 zu melden.

