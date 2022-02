Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Hund und Halter angegangen (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 20:20 Uhr ging ein 42-Jähriger mit seinem Hund auf einem Parkplatz eines Discounters in Eglosheim spazieren. Als zwei Unbekannte an ihm vorbeigingen, habe einer von diesen unvermittelt den Hund getreten und dem 42-Jährigen in das Gesicht geschlagen. Anschließend habe der Unbekannte den Hund genommen und sei mit seiner Begleitung von dannen gezogen. Der Hund sei wenig später wieder freigelassen worden. Der mutmaßlich osteuropäische Unbekannte wurde als etwa 30-jähriger, 180 cm großer Mann mit schwarzen kurzen Haaren und Vollbart beschrieben. Während der Tat habe er eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und eine Umhängetasche getragen. Über das Tatmotiv liegen derzeit keine Hinweise vor. Zeugen können sich telefonisch beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell