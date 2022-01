Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim)

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am heutigen frühen Morgen, gegen 01:20 Uhr, wird der Brand eines Schuttcontainers in der Hochdorfer Straße mitgeteilt. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde der Brand zügig gelöscht. In dem Container befand sich unter anderem Dämmwolle. Derzeit wird wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

