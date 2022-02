Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Gefährliche Körperverletzung nach Parkverstoß

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 21:00 Uhr parkte ein 39-Jähriger seinen Pkw in der Eltinger Straße in Leonberg auf einem Privatparkplatz hinter einem Kreditinstitut. Der Verkehrsteilnehmer wollte seinen Pkw eigener Aussage zufolge nur kurz abstellen, um sich bei einem Schnellimbiss etwas zu essen zu holen. Seine 60-jährige Begleiterin wartete währenddessen an der Zufahrt zu dem Parkplatz. Als die beiden nur wenige Minuten später zu dem Fahrzeug zurückgekommen seien, habe ein unbekannter Mann gerade ein Ticket für eine Vertragsstrafe ausgefüllt. Der 39-Jährige war hiermit nicht einverstanden, weshalb es zwischen ihnen zu einem hitzigen Streitgespräch gekommen sei. Mutmaßlich eskalierte die verbale Diskussion im Weiteren derart, dass der Unbekannte zu einem BMW ging und aus diesem einen Schlagstock hervorholte. Aus dem BMW stieg zudem eine weitere Person aus. Die Unbekannten seien dann auf den 39-Jährigen zugegangen und attackierten diesen wohl. Die 60-jährige Begleiterin habe interveniert und sich zwischen die beiden Parteien gestellt. Hierbei sei die Frau von dem Schlagstock getroffen und leicht verletzt worden. Der 39-Jährige verständigte via Notruf die Polizei, worauf die Angreifer mit ihrem BMW in Richtung des Hallenbads geflüchtet seien. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

