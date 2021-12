Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfall mit lebensgefährlich verletzter Seniorin (82): Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach dem schweren Unfall in Bochum-Linden, bei dem eine Seniorin lebensgefährlich verletzt wurde (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5099371), bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Eine 82-jährige Bochumerin hatte am Dienstag, 14. Dezember, gegen 8.10 Uhr mit ihrem Rollator die Dr.-C.-Otto-Straße in Höhe der Hausnummer 4 überquert. Aus noch ungeklärter Ursache war sie dabei von einem 70-jährigen Autofahrer aus Bochum erfasst worden, der in Richtung Dahlhausen unterwegs war. Die 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie befindet sich weiterhin in Lebensgefahr.

Um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren, bittet die Verkehrspolizei nun unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell