POL-BO: Exhibitionist in Bochum - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Derzeit sucht die Bochumer Polizei Hinweise auf einen Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen in Bochum.

Ein noch unbekannter Mann hat am 14. Dezember (17.50 Uhr) in einem Vorraum eines Universitätsgebäudes (Universitätsstraße 150/G-Südstraße /GA-Gebäude) sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Nachdem er angesprochen wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Beschrieben wurde er zwischen 40 und 45 Jahren und 190 cm groß mit kräftiger Statur. Er hat einen grauen Haarkranz und trug eine längere dunkelgrüne Jacke sowie eine dunkelblaue Jeans.

Hinweise nimmer das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

