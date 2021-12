Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Radladers in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, brannte gegen 11:50 Uhr ein Radlader in der "Eichenallee" in Ganderkesee, Bookholzberg.

Ein 56-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee stellte während des Betriebes plötzlich eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes fest, woraufhin er das Fahrzeug abstellte. Der Radlader fing Feuer und brannte vollständig aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bookholzberg und Schierbrok/Schönemoor, welche mit 30 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten den Brand.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt.

