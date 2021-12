Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Ladendiebstähle: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach zwei Ladendiebstählen im Herner Stadtzentrum veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss ein Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Ein Foto des Gesuchten finden Sie im landesweiten Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/71055

Der Abgebildete wird verdächtigt, am 11. und 13. August 2021 (Mittwoch und Freitag, jeweils um die Mittagszeit) im Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße 23 Parfümflaschen entwendet zu haben. In beiden Fällen war er anschließend geflüchtet.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich telefonisch unter 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) zu melden.

