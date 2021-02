Polizei Essen

POL-E: Essen: Motorradfahrer (29) von Auto angefahren und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagabend (21. Februar, 18:45 Uhr) auf der Franziskastraße von einem Auto angefahren, welches vermutlich gerade dabei war aus einer Parklücke herauszufahren.

Der 29-jährige Motorradfahrer fuhr über die Martinstraße in Richtung Franziskastraße. Kurz hinter der Kreuzung zur Rüttenscheider Straße parkte eine Smartfahrerin (34) auf der rechten Seite aus. Vermutlich wollte die 34-Jährige nach dem Ausparken wenden und in Richtung Martinstraße fahren, als sie den Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 29-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Autofahrerin stand unter Schock.

Zeugen, die ebenfalls Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich beim VU-Team (VK1 Nord) unter der 0201/829-0 zu melden./JH

