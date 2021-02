Polizei Essen

POL-E: Essen: Mit Schraubenzieher gedroht und Portmonee gefordert - Polizei sucht mutmaßliche Räubergruppe

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Ein 18-Jähriger befand sich in der Nacht zu Sonntag (21. Februar) gegen 2 Uhr auf dem Fußgängerweg an der Joseph-Breuer-Straße. In Höhe der Brehminsel kamen ihm plötzlich fünf bis sechs dunkel gekleidete Personen entgegen.

Einer der Unbekannten zückte einen Schraubenzieher und forderte von dem 18-Jährigen die Herausgabe seines Portmonees. Weil der 18-Jährige kurz zögerte, ging der Tatverdächtige auf ihn zu und griff in seine Jackentaschen.

Er nahm das Portmonee samt Bargeld und EC-Karten an sich. Außerdem griff er nach dem Mobiltelefon des 18-Jährigen und warf es zu Boden, wodurch es funktionsuntüchtig wurde.

Anschließend flüchtete die Räubergruppe in Richtung Fischlaken. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und möglicherweise genauere Hinweise zu der Tätergruppe oder einzelnen Personen geben können.

Hinweise werden von den Ermittlern des Raubkommissariats KK31 unter der 0201/829-0 entgegen genommen./JH

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell