Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streit zweier Autofahrer mündet in wechselseitige Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 12:45 Uhr wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg gerufen. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass einer der beiden Kontrahenten mit einem Radschlüssel bewaffnet sein solle. Vor Ort stellte sich heraus, dass die beiden 19 und 38 Jahre alten Männer zunächst in ihren Fahrzeugen in der Schorndorfer Straße in Richtung Innenstadt hintereinander herfuhren. Dabei habe sich der 19-Jährige über die seiner Meinung nach zu zögerliche und langsame Fahrweise des vorausfahrenden Fahrzeuglenkers geärgert und betätigte daher die Hupe. Das wiederum versetzte den 38-jährigen Mann wohl in Rage, so dass er an der Ampelanlage Schorndorfer Straße und der Neckarstraße anhielt, ausstieg und den 19-Jährigen im Fahrzeug hinter ihm anschrie. Dieser stieg daraufhin ebenfalls aus seinem Auto aus. Im Zuge des Streitgesprächs schlug der 19-Jährige seinem Kontrahenten nach derzeitigen Ermittlungen mit der Hand ins Gesicht, worauf der 38-Jährige einen Radschlüssel aus seinem PKW geholt und dem Jüngeren damit auf den Rücken geschlagen haben. Gegen beiden Männer wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

