POL-LB: Schwieberdingen: falsche Polizeibeamte wieder erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag wurde eine 55-Jährige aus Schwieberdingen Opfer von falschen Polizeibeamten. Ein angeblicher Kriminalbeamte kontaktierte die Frau gegen 11:30 Uhr auf ihrem Festnetzapparat und suggerierte ihr, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und nun auch das Hab und Gut der 55-Jährigen und deren Mutter gefährdet sei. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Täter die Frau dazu, einem ihr unbekannten Mann, bei dem es sich angeblich um einen Polizeibeamten in zivil handeln sollte, Schmuck und Münzen in einem fünfstelligen Gesamtwert zu übergeben. Bei dem "Abholer" soll es sich um einen südländisch aussehenden Mann im Alter von etwa 30 Jahren gehandelt haben. Er sei schlank und etwa 170 cm groß gewesen, darüber hinaus hat er kurze, schwarze Haare. Der unbekannte Täter sei mit einem schwarzen Fahrzeug weggefahren. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden. Da es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Betrugsversuchen durch die Masche "Falscher Polizeibeamter" kam, warnt die Polizei in diesem Rahmen nochmals eindringlich davor, Fremden Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Beenden Sie bei den ersten Zweifeln das Telefonat und wählen Sie die 110.

