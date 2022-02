Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Straßenlaterne beschädigt und anschließend geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gegen einen 73 Jahre alten Mann, der am Dienstag gegen 10:40 Uhr mit im Kreuzungsbereich der Breslauer und der Berliner Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Der Senior war Zeugenangaben zufolge aus Richtung Herrenberger Straße kommend in der Breslauer Straße unterwegs. Mutmaßlich als er nach links in die Berliner Straße abbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, an der ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Fahrer sowie dessen Nissan kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung an dessen Wohnanschrift antreffen. Da der Senior angab, direkt von einem Arztbesuch zu kommen, besteht der Verdacht auf eine medikamentöse Beeinflussung, die unfallursächlich gewesen sein könnte. Aus diesem Grund musste sich der 73-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

