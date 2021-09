Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Außenspiegel von drei Fahrzeugen abgeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch, 29.09.2021, zwischen 05.00 Uhr und 06.30 Uhr, einen grauen Mercedes-Benz, einen schwarzen BMW sowie einen blauen Tesla, indem er beide Außenspiegel der Fahrzeuge abschlug. Die drei Fahrzeuge waren in Friedlingen, in der Nähe der Dreiländerbrücke neben einem großen Einkaufszentrum geparkt. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Diese dürfte aber beträchtlich sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

