POL-LB: Leonberg: Unbekannte randalieren im Beruflichen Schulzentrum - 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 20:50 Uhr meldete eine Zeugin laute Geräusche aus dem Beruflichen Schulzentrum Leonberg. Vermutlich hatten sich zuvor vier bislang Unbekannte über ein unverschlossenes Fenster Zugang in die Schule verschafft. Im Innern randalierten sie zum Teil massiv. In einer Staubschicht auf einer Glastür hinterließen sei ein Hakenkreuz, mehrere Einrichtungsgegenstände wurden mutwillig beschädigt und teilweise zerstört. Zudem drehten die Täter einen Wasserhahn auf und verstopften den Abfluss des dazugehörigen Waschbeckens, was zu einer teilweisen Überflutung des Gebäudes führte. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Gegen 23:20 Uhr ging eine weitere Meldung für den Bereich des Schulzentrums ein. Eine Zeugin meldete eine Schlägerei zwischen zwei männlichen Personen, die von zwei weiteren daneben stehenden jungen Männern beobachtet werde. Beamte des Polizeireviers Leonberg rückten erneut an. Bereits bevor die Beamten eintrafen, rannten die Personen in Richtung des Krankenhauses davon. Die Beamten konnten zwei der Personen im Bereich des Krankenhauses antreffen. Es handelte sich um einen 19- und einen 20-Jährigen. Zudem konnte ein 25-Jähriger, mutmaßlich eine weitere Person der Gruppe, auf der Damentoilette des Krankenhauses festgestellt werden. Diesen hatten Patienten gemeldet. Inwiefern die festgestellten Personen der körperlichen Auseinandersetzung auch mit der Randale im Schulzentrum in Zusammenhang stehen, kann abschließend noch nicht beurteilt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei zu melden.

