Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Gaststättenkontrollen im Stadtbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden in der Gemeinde Kirchheim am Neckar durch die Polizei und den Gemeindevollzugsdienst in acht Gaststätten Kontrollen durchgeführt. Die Maßnahmen diente primär der Kontrolle von Spielgeräten und der Corona-Vorschriften. Verstöße gegen die Corona-Verordnung lagen nicht vor. Bei drei Gaststätten konnten Verstöße gegen Vorgaben der Spieleverordnung festgestellt werden. Zudem fehlten bei zwei Gaststätten der Aushang der Preisverzeichnisse, bei einer sogar der Feuerlöscher. Eine Gaststätte wurde trotz zurückliegender Untersagung als Shisha-Bar betrieben. Die Betreiber der betreffenden Gaststätten müssen nun mit entsprechenden Bußgeldverfahren rechnen.

