Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: erneut Fahrzeug auf Möbelhaus-Parkplatz zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand durch eine Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter am Dienstag zwischen 04.00 Uhr und 11.30 Uhr in der Heinkelstraße im Ludwigsburger Gewerbegebiet "Tammerfeld" verübte. Der Täter zerkratzte einen Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Möbelhauses abgestellt war. Bereits in der Nacht davon war es zu einer gleichgelagerten Tat gekommen (wir berichteten). Mutmaßlich dürfte ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell