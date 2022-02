Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Kind bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 16.50 Uhr in der Höfinger Straße in Ditzingen ereignete, musste ein zehnjähriger Junge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind wollte die Höfinger Straße im Bereich des Ortsausgangs von Ditzingen überqueren. Vermutlich übersah der Junge hierbei einen aus Richtung Höfingen herannahenden Kia. Der 40 Jahre alte Kia-Fahrer versuchte noch durch ein Ausweichmanöver einen Unfall zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass der PKW das Kind erfasste. Der Junge stürzte anschließend auf die Straße und erlitt Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell