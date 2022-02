Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 00:45 Uhr wurden Streitigkeiten in einem Lokal am Ludwigsburger Bahnhof gemeldet. Durch Beamte des Polizeirevier Ludwigsburg konnte eine pöbelnde Personengruppe angetroffen und zur Ordnung ermahnt werden. Gegen 03:00 Uhr meldete ein Zeuge erneute Streitigkeiten zwischen einer fünfköpfigen Personengruppe vor der Bahnhofskneipe. Bei den Personen handelte es sich wohl um dieselben, wie bei dem vorherigen Einsatz. Diese hatten nun untereinander eine körperliche Auseinandersetzung. Der Grund hierfür sei ein Disput zwischen einem 26-Jähriger und einer anderen Person aus der Gruppe gewesen. Hierauf habe die Gruppe den 26-Jährige zusammengeschlagen. Während den körperlichen Übergriffen wurde dem 26-Jährigen seiner eigenen Aussage zufolge eine Armkette und Bargeld entrissen. Der Verletzte gab sich auch gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ. Der genaue Tathergang konnte deshalb noch nicht ermittelt werden. Als der 26-Jährige aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden sollte, kollabierte dieser. Er musste anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes übernommen.

