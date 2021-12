Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Neckarstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 10.25 Uhr Zeugen einer Unfallflucht in der Neckarstraße Höhe Würbenthaler Straße in Sindelfingen wurden. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker befand sich auf dem rechten der beiden vorhandenen Fahrstreifen. Eine vor ihm eingerichtete Wanderbaustelle erkannte er vermutlich zu spät, worauf er auf die linke Spur wechselte, vermutlich ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. Eine PKW-Lenkerin und der Fahrzeuglenker dahinter reagierten noch rechtzeitig auf den einscherenden Unbekannten und bremsten stark ab. Ein dritter 68 Jahre alter Toyota-Fahrer trat hierauf ebenfalls auf die Bremse. Der Hintermann, ein 31-jähriger Mercedes-Lenker, konnte trotz bremsen ein Auffahren auf den Toyota nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Unbekannte, der einen grauen oder silbernen Kombi mit vermutlich Nürtinger Kennzeichen (NT-) gelenkt haben könnte, setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

