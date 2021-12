Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Auseinandersetzung an Bushaltestelle

Ludwigsburg (ots)

Ein 19-Jähriger und ein 15-jähriger Jugendlicher waren am Mittwoch gegen 12:45 Uhr an der Bushaltestelle am Kronenplatz in eine zunächst verbale und dann körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Dabei fielen sie zwei Polizeibeamten in Zivil auf, die daraufhin einschritten. Der 19-Jährige hielt zu diesem Zeitpunkt einen messerähnlichen Gegenstand aus Hartplastik in der Hand, der ihm von den Polizisten sofort abgenommen wurde. Die beiden Streithähne wurden zunächst zum Polizeirevier Bietigheim gebracht. Der 15-Jährige wurde Erziehungsberechtigten übergeben und der 19-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide werden sich wegen Körperverletzung, der 19-Jährige auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

