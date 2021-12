Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Parkhaus Grabenstraße erneut beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Zum wiederholten Mal haben Unbekannte am Dienstag zwischen 11:30 und 18:30 Uhr das Treppenhaus und die beiden oberen Parkdecks des Parkhauses Grabenstraße beschmiert und dabei einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro angerichtet. Für ihr kriminelles Treiben benutzten sie verschiedenfarbige Lackstifte und Spraydosen, mit denen sie diverse Schriftzüge aufbrachten, die bereits in den vergangenen Monaten sowohl im Parkhaus als auch an weiteren Stellen im Stadtgebiet aufgetaucht waren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, entgegen.

