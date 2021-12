Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Auf der Baustelle zweier Mehrfamilienhäuser in der Hauptstraße in Pleidelsheim sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in einen Baucontainer eingestiegen und haben daraus Elektrowerkzeug der Hersteller Hilti und Würth im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro gestohlen. Personen, die im Verlauf der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

